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Власть

Программу социально-экономического развития регионов утвердил кабмин

Государственную программу комплексного социально-экономического развития регионов Кыргызстана на 2025-2030 годы утвердил кабмин.

Она содержит 14 направлений, включая развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, цифровизацию, экологию и планирование территорий. Кабинет министров хочет создать устойчивые зоны роста, устранить разрыв между регионами и улучшить инфраструктуру.

Как пояснили в Министерстве экономики и коммерции, вводится территориальное планирование — регионы будут использовать цифровые карты, схемы и анализ данных, чтобы эффективно управлять развитием.

Местные власти станут главными исполнителями программы.

Финансирование намерены обеспечить за счет республиканского и местных бюджетов, а также при поддержке международных партнеров.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323915/
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