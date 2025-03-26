Программу социально-экономического развития регионов утвердил кабмин

Государственную программу комплексного социально-экономического развития регионов Кыргызстана на 2025-2030 годы утвердил кабмин.

Она содержит 14 направлений, включая развитие промышленности, сельского хозяйства, туризма, цифровизацию, экологию и планирование территорий. Кабинет министров хочет создать устойчивые зоны роста, устранить разрыв между регионами и улучшить инфраструктуру.

Как пояснили в Министерстве экономики и коммерции, вводится территориальное планирование — регионы будут использовать цифровые карты, схемы и анализ данных, чтобы эффективно управлять развитием.

Местные власти станут главными исполнителями программы.

Финансирование намерены обеспечить за счет республиканского и местных бюджетов, а также при поддержке международных партнеров.