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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Двенадцатичасовые переговоры с США в Эр-Рияде прокомментировал глава МИД России

Прежде всего, на переговорах в Эр-Рияде обсуждались вопросы безопасного судоходства на Черном море, — заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналистам.

По его словам, РФ выступает за безопасное судоходство и за прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, но «на слово этому человеку мы поверить не можем», имея в виду президента Украины Владимира Зеленского.

Россия не может верить Киеву на слово, — заявил Сергей Лавров.

«Обсуждались там, как и условились Путин и Трамп, прежде всего, вопросы безопасного судоходства на Черном море», — сказал он.

Глава российского внешнеполитического ведомства считает, что США услышали сигнал РФ по гарантиям безопасности.

По его словам, России будут нужны четкие гарантии при возобновлении черноморской инициативы, они могут быть только результатом приказа из Вашингтона Владимиру Зеленскому.

Президентам РФ и США в настоящее время докладывают об итогах российско-американских переговоров, — добавил глава МИД РФ.

Москва выступает за возобновление Черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме.

Российская делегация на встрече с США в Эр-Рияде попросила, чтобы в новой Черноморской инициативе «не было двусмысленностей».

Также Сергей Лавров заявил, что попытку нанести России стратегическое поражение, чего хочет Европа, «мы уже проходили».

Что еще сказал глава МИД РФ:

  • Подходы Евросоюза по Украине прямо противоречат подходам администрации Дональда Трампа.
  • Объем прокачки нефти в Европу резко снизится после подрыва на станции «Суджа».
  • Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать РФ, настаивая на членстве Украины в НАТО.
  • Регионы, проголосовавшие за присоединение к России на референдумах, не могут вернуться к Украине.
  • «Мечтатели» из ЕС, желающие разместить две миротворческие миссии в Украине, показывают свою полную политическую несостоятельность.

Напомним, второй раунд переговоров Вашингтона и Киева состоялся в воскресенье, после чего делегация Украины осталась в Эр-Рияде и сегодня запросила еще одну консультацию у американской стороны.

В понедельник прошли переговоры Вашингтона и Кремля, которые длились 12 часов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323881/
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