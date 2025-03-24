Нацвалюту начали печатать в Кыргызстане. Президент посетил «Учкун»

Президент Садыр Жапаров 24 марта посетил открытое акционерное общество «Учкун». Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что Садыру Жапарову рассказали о начале производства кыргызских сомов на отечественном предприятии и презентовали первый образец.

Председатель Национального банка Мелис Тургунбаев отметил, что на первом этапе будет осуществляться печать купюр мелкого номинала, что позволит оперативно заменить изношенные банкноты, подлежащие изъятию из оборота. Он также подчеркнул, что новые кыргызские сомы, выпускаемые на базе «Учкуна», соответствуют самым передовым мировым стандартам защиты от подделок. Ранее кыргызские сомы производились в странах Европы.

Кроме этого, президент ознакомился с производственным процессом по маркировке топлива, изготовлению акцизных марок и паспортов.

Отмечается, что на предприятии проведена масштабная модернизация и приобретены современные печатные установки для выпуска паспортов, акцизных марок и учебной литературы, обновлена инфраструктура, увеличены объемы производства и созданы новые рабочие места.

О том, что Кыргызстан начнет печатать банкноты национальной валюты внутри страны, было заявлено еще в 2023 году.



