Конструктивно. В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины

В Эр-Рияде поздно ночью завершился второй раунд переговоров представителей США и Украины. От Белого дома во встрече приняли участие советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и директор планирования политики Майкл Антон.
Киев представляла делегация из министра обороны Рустема Умерова, госсекретаря МИД Александра Карасевича, замминистра энергетики Николая Колесника, замглавы офиса президента Павла Палисы и Игоря Жовквы.
Фото из архива. В центре Рустем Умеров
Глава украинской делегации Рустем Умеров написал
в соцсетях, что встреча с представителями Соединенных Штатов в Саудовской Аравии закончилась.
«Разговор был конструктивным и содержательным — обсудили ключевые вопросы, в частности в энергетической сфере», — отметил он, не уточняя, планируются ли новые встречи в понедельник.
Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Павел Палиса отказался комментировать итоги встречи и заявил, что украинская делегация не будет встречаться с российской, сообщает
РИА Новости.
Представители РФ уже прибыли в столицу Саудовской Аравии. Сегодня утром начинается второй раунд переговоров с американской стороной. В составе делегации сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.
Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил
, что в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины. Он объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители Соединенных Штатов.
«Будут проходить дискуссии через посредников. Одна группа будет в этой комнате, а другая — в другой. И они будут заниматься переговорами — это как челночная дипломатия в одной гостинице. Так это и будет работать. Мы выясним, каковы позиции всех», — сказал чиновник Белого дома.