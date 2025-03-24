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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Конструктивно. В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины

В Эр-Рияде поздно ночью завершился второй раунд переговоров представителей США и Украины. От Белого дома во встрече приняли участие советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и директор планирования политики Майкл Антон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323644/
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