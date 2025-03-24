Конструктивно. В Эр-Рияде завершился второй раунд переговоров США и Украины

В Эр-Рияде поздно ночью завершился второй раунд переговоров представителей США и Украины. От Белого дома во встрече приняли участие советник Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и директор планирования политики Майкл Антон.