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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Каждому по комнате. Как пройдут переговоры США с Украиной и Россией в Эр-Рияде

В Саудовской Аравии стартует второй раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в Эр-Рияде Вашингтон планирует провести «непрямые переговоры» между представителями России и Украины. Об этом сообщает ABC.

Чиновник Белого дома объяснил, что делегации Москвы и Киева будут находиться в разных комнатах, а условия каждой стороны будут выслушивать представители Соединенных Штатов.

«Будут проходить дискуссии через посредников. Одна группа будет в этой комнате, а другая — в другой. И они будут заниматься переговорами — это как челночная дипломатия в одной гостинице. Так это и будет работать. Мы выясним, каковы позиции всех», — сказал он.

Сегодня, 23 марта, российская делегация направится в Саудовскую Аравию. Ее возглавят сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Сами встречи запланированы на 24 марта.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страну представит на переговорах «техническая команда».

От США во встрече примут участие советник по национальной безопасности главы государства Майкл Уолц, госсекретарь Марко Рубио и директор планирования политики Майкл Антон.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323634/
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