Стадион, базар и дорога. Глава ГКНБ об обмене участками с РТ в Лейлекском районе

Депутаты Жогорку Кенеша 19 марта заслушали подробный доклад главы ГКНБ Камчыбека Ташиева об обмене территориями с Таджикистаном при уточнении государственных границ.

Информации по обмену территориями предоставили очень много, поэтому 24.kg выпустит несколько материалов, посвященных делимитации на кыргызско-таджикской границе.

По словам Камчыбека Ташиева, отныне в селе Максат Лейлекского района нет домов, расположенных в шахматном порядке, когда жилье кыргызстанцев находилось на территории РТ и наоборот.

«Проходила условная граница, а с той стороны дороги наши граждане построили дома. Это место всегда было конфликтным, дома разрушали. Мы эти 15 домов отдали таджикской стороне (и 33 свободных участка), а вместо них получили 16 домов (и 27 свободных участков). Теперь та сторона трассы — это Таджикистан, а с этой стороны — Кыргызстан», — рассказал он.

Фото из материалов, предоставленных в ЖК. Обмененные участки в селе Максат

Также глава ГКНБ рассказал о стадионе, который находится в этой местности. Он заметил, что там постоянно возникали конфликты.

«Там же находится наша застава. Она сгорела в прошлом конфликте. Но мы принципиально оставили себе эту заставу. Есть село, в котором около десяти домов. Таджикская сторона предложила забрать эти земли и отдать нам компенсацию за дома и заставу, чтобы граница проходила по прямой. Но мы отказались, потому что эта застава для нас важна», — сказал Камчыбек Ташиев.

Депутат Айнура Темирбекова поинтересовалась, почему до 2018 года местность охраняли пограничники Кыргызстана, но с 2019-го это делают пограничники Таджикистана.

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«Потому что там не было границы. Дома были в шахматном порядке. Так и жили. Честно говоря, кто был сильнее, тот и забирал землю. Сколько конфликтов было из-за этого стадиона?! На футбольном поле раньше кыргызы и таджики вместе играли в футбол, потом то наши забирали, то они забирали. Потом решили, что никто не будет пользоваться. Я скажу честно: стадион не был нашим, это спорная земля была, даже рядом участки были спорными. Этот стадион уходил на территорию Таджикистана. И занимает он всего 20 соток земли. Комиссия приняла решение и отдала этот участок РТ, а заставу мы оставили. Теперь после уточнения границ мы можем говорить, какая земля наша. Если раньше были конфликты на спорных участках, могли отбирать друг у друга, то теперь, если будут попытки со стороны соседей забрать эти земли, то уже будет считаться агрессией и нарушением закона, потому что отныне границы уточнены», — сказал Камчыбек Ташиев.

Еще в Лейлекском районе, по его словам, Таджикистану отданы дорога и базар.

Председатель спецслужб напомнил, что с 1991 года граница проходила посередине дороги Худжанд — Арка — Канибадам. Теперь это полностью, а также рынок «Достук», занимающий площадь 3 гектара, принадлежат соседям. Общая площадь отданной земли составила 12 гектаров.

«Вот эта дорога, ее длина составляет 8 километров. Половина была наша, но мы ею не пользовались, только когда отправлялись в Худжанд. Эта трасса не проходит между селами Кыргызстана, не соединяет наши участки. Но для таджиков эта дорога важна. Она ведет в Худжанд, Канибадам, то есть объединяет два больших города. Там был наш базар. Он постоянно подвергался поджогам во время конфликтов, обстрелам. Мы отдали им эти 12 гектаров земли», — сказал Камчыбек Ташиев.

Фото из материалов, предоставленных в ЖК. Дорога и базар, отданные Таджикистану

Кроме этого, на участке Кара-Бак 175 гектаров земли, которыми пользовалась кыргызская сторона, оставлены соседней стране. Стоит отметить, что другие 65 гектаров, отмеченных на карте, Кыргызстан также отдал Таджикистану. Эти 65 гектаров были одним из девяти участков, переданных соседям за Кайрагач.

Фото из материалов, предоставленных в ЖК. 175 гектаров на участке Кара-Бак Что получил взамен Кыргызстан?

Взамен Кыргызстан получил 25 гектаров земли на другом участке. Камчыбек Ташиев объяснил такой обмен тем, что отданная соседям дорога — это не просто участок, а стратегический объект, поэтому за него вторая сторона отдала больше.

«Мы получили участок на поливной земле вместо трассы, которой не пользовались, и базара, который всегда страдал из-за конфликтов. Эти 25 гектаров мы получили вот в этом районе, внутри этих 70 гектаров есть и те 25. Это плодородная земля. Желтым выделена старая условная граница, теперь она проходит вот так, как отмечено красной линией. Я считаю, что это правильно решенный вопрос», — пояснил он.

Фото из материалов, предоставленных в ЖК. Участок Курук-Сай

Также наша республика получила землю в 130 гектаров на участке Лаккон. Общая площадь двух участков в местностях Курук-Сай и Лаккон составляет 200 гектаров. Эти земли получены взамен на 175 гектаров земли в местности Кара-Бак, отданных Кыргызстаном, и 12 гектаров дороги и базара. Итого за 187 гектаров, переданных КР, Таджикистан возместил 200 гектаров.