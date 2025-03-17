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Власть

Борьба с мошенничеством. Нацбанк КР будет блокировать подозрительные счета

Национальный банк разработал законопроект для борьбы с мошенничеством, которым предлагается блокировать подозрительные счета до 30 дней. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике сообщил заместитель председателя НБ КР Бектур Алиев.

По его словам, это предложение обсуждено с представителями комбанков, микрофинансовых компаний и платежных организаций, которые не против такого срока.

«Это оптимальный срок для следствия. При этом за 30 дней все разбирательства по счету должны завершиться», — рассказал зампредседателя Нацбанка.

Кроме того, этим же законопроектом предлагается обязать все банки и микрофинансовые организации установить систему «Антифрод», предназначенную для выявления и предотвращения мошеннических операций.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323053/
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