15:24
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Власть

Новый гимн. На конкурс поступило 564 работы, из них зарегистрирована 91

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики продолжает прием заявок в рамках конкурса на лучший проект нового государственного гимна Кыргызстана.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня поступило 564 работы от 388 граждан, среди них есть и иностранцы.

«Из них 91 полностью соответствовала требованиям и зарегистрирована», — уточнили в Минкультуры.

Изначально планировалось принимать заявки до 20 марта, однако 17 февраля работа комиссии продлена до 21 апреля.

Об изменении гимна заговорили еще в 2024 году. В октябре спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил о необходимости принять новый гимн, аргументируя это тем, что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент страны.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323037/
просмотров: 416
Версия для печати
Материалы по теме
Жаңы гимн. Сынакка 564 материал түшүп, анын 91и катталган
Конкурс «Приношение русской музыке» проходит в Бишкеке
Минкультуры уже зарегистрировало 23 проекта нового гимна КР
Кыргызстандын жаны гимни. Комиссиянын иши 21-апрелге чейин узартылды
Новый гимн Кыргызстана. Работу комиссии продлили до 21 апреля
Ректор БГУ имени Карасаева покинул свой пост. Объявлен конкурс на эту должность
Кыргызстандын жаңы гимни: Маданият министрлиги жеңүүчүлөргө сыйлыктар берет
Новый гимн Кыргызстана: Минкультуры рассказало, какие призы ждут победителей
Жаңы гимн: Маданият министрлиги тексттин жаңы вариантына сынак жарыялайт
Новый гимн Кыргызстана: Минкультуры объявит конкурс на новую редакцию текста
Популярные новости
ООН поздравила Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан с&nbsp;подписанием договора о&nbsp;госгранице ООН поздравила Кыргызстан и Таджикистан с подписанием договора о госгранице
На&nbsp;месте ипподрома &laquo;Ак-Кула&raquo; начали строить городок на&nbsp;60&nbsp;тысяч человек На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
На&nbsp;госслужбу без конкурса. ЖК&nbsp;одобрил привилегии для выпускников лицея &laquo;Акылман&raquo; На госслужбу без конкурса. ЖК одобрил привилегии для выпускников лицея «Акылман»
Ввести в&nbsp;школах предмет по&nbsp;вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша Ввести в школах предмет по вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17 марта, понедельник
15:15
В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонаезд попал на видео В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонае...
15:12
Борьба с мошенничеством. Нацбанк КР будет блокировать подозрительные счета
15:10
Суд в Грузии вынес очередной приговор Михаилу Саакашвили
15:01
Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
15:00
Цены на строящееся жилье. В Кыргызстане государство может взять их под контроль