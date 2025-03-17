Новый гимн. На конкурс поступило 564 работы, из них зарегистрирована 91

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики продолжает прием заявок в рамках конкурса на лучший проект нового государственного гимна Кыргызстана.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня поступило 564 работы от 388 граждан, среди них есть и иностранцы.

«Из них 91 полностью соответствовала требованиям и зарегистрирована», — уточнили в Минкультуры.

Изначально планировалось принимать заявки до 20 марта, однако 17 февраля работа комиссии продлена до 21 апреля.

Об изменении гимна заговорили еще в 2024 году. В октябре спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявил о необходимости принять новый гимн, аргументируя это тем, что нынешний сложен в исполнении. Позже эту идею поддержал и президент страны.