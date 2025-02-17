Новый гимн Кыргызстана. Работу комиссии продлили до 21 апреля

Члены парламентского комитета по социальной политике продлили работу комиссии по изменению музыки и текста Государственного гимна Кыргызстана до 21 апреля.

По словам заместителя министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Тимурлана Ажымалиева, на сегодня поступило и зарегистрировано 16 проектов от граждан.

«На адрес электронной почты направлено 401 обращение и предложение от 234 граждан, по ним ведется информационно-разъяснительная работа», — сказал он.

Тимурлан Ажымалиев добавил, что проекты продолжают поступать, поэтому предложено продлить сроки исполнения постановления парламента «О подготовке новой редакции текста и музыки Государственного гимна КР».

Напомним, спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек улуу заявил о необходимости изменения гимна. Он считает, что нынешний государственный символ трудноисполняем. По словам торага, гимн должен быть принят до апреля 2025 года.