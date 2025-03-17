Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам

На заседании парламентского комитета по социальной политике директор Национального центра онкологии и гематологии Нурбек Букуев рассказал, как после задержания заведующего отделением химиотерапии, врача и старшей медсестры НЦОиГ в учреждении начали выдавать бесплатные препараты.

Отметим, по данным следователей ГКНБ, указанные должностные лица завышали объемы списанных лекарств, которые потом продавали.

По словам Нурбека Букуева, на тот момент единственным, кто распределял препараты, был заведующий отделением.

«Он никого не подпускал. Этот человек своими амбициями и поведением показывал, что только он является главным в этой сфере. Но, слава богу, сейчас этого человека нет», — сказал он.

Директор наццентра отметил, что на сегодня комиссия обсуждает ежегодную потребность на лекарства и после подает заявку в «Кыргызфармацию».

«После поступления все препараты оформляются в аптеке. В формировании потребности участвуют наш фармаколог, заваптекой, заведующий отделением и врачи отделения химиотерапии. После того как лекарства поступают в отделение, каждому пациенту они выдаются лично в руки под роспись», — сказал он.

Нурбек Букуев также пояснил, что с бывшим уволенным директором Наццентра онкологии Бактыгуль Султангазиевой они уже не родственники.

«Мы экс-родственники. Тут большая разница. Бывшие родственники на мою профессиональную деятельность не влияют. Деловые и семейные отношения — это разные вещи. Я их могу разделять. Это мои стопроцентные убеждения», — подчеркнул он.

Ранее депутат Айсулуу Мамашова сообщала, что кандидат на должность директора Национального центра онкологии и гематологии приходится зятем Бактыгуль Султангазиевой, которую на тот момент сняли с должности руководителя этого учреждения.