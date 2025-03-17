15:24
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Власть

Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам

На заседании парламентского комитета по социальной политике директор Национального центра онкологии и гематологии Нурбек Букуев рассказал, как после задержания заведующего отделением химиотерапии, врача и старшей медсестры НЦОиГ в учреждении начали выдавать бесплатные препараты.

Отметим, по данным следователей ГКНБ, указанные должностные лица завышали объемы списанных лекарств, которые потом продавали.

По словам Нурбека Букуева, на тот момент единственным, кто распределял препараты, был заведующий отделением.

«Он никого не подпускал. Этот человек своими амбициями и поведением показывал, что только он является главным в этой сфере. Но, слава богу, сейчас этого человека нет», — сказал он.

Директор наццентра отметил, что на сегодня комиссия обсуждает ежегодную потребность на лекарства и после подает заявку в «Кыргызфармацию».

«После поступления все препараты оформляются в аптеке. В формировании потребности участвуют наш фармаколог, заваптекой, заведующий отделением и врачи отделения химиотерапии. После того как лекарства поступают в отделение, каждому пациенту они выдаются лично в руки под роспись», — сказал он.

Нурбек Букуев также пояснил, что с бывшим уволенным директором Наццентра онкологии Бактыгуль Султангазиевой они уже не родственники.

«Мы экс-родственники. Тут большая разница. Бывшие родственники на мою профессиональную деятельность не влияют. Деловые и семейные отношения — это разные вещи. Я их могу разделять. Это мои стопроцентные убеждения», — подчеркнул он.

Ранее депутат Айсулуу Мамашова сообщала, что кандидат на должность директора Национального центра онкологии и гематологии приходится зятем Бактыгуль Султангазиевой, которую на тот момент сняли с должности руководителя этого учреждения.
Ссылка: https://24.kg/vlast/323031/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Ошскому межобластному центру онкологии нужно новое здание — замглавы Минздрава
Более 50 процентов онкобольных идут к целителям, к медикам обращаются поздно
Чиновники рассказали, чем можно заменить самый дорогой препарат «Золгенсма»
Жогорку Кенеш узурпирован. Султанбаю Айжигитову вновь не дали высказаться
Первый отечественный препарат для лечения онкологии зарегистрируют в Казахстане
Депутат Акылбек Тумонбаев раскритиковал мэрию города Каракола за плохую работу
В ЖК предлагают усилить требования к финансовым ОсОО при регистрации
Депутат Кундузбек Сулайманов раскритиковал выступление коллеги по границе
Депутата Султанбая Айжигитова исключили из парламентской фракции «Ыйман нуру»
В одной из школ Иссык-Кульской области у 15 детей обнаружили туберкулез
Популярные новости
ООН поздравила Кыргызстан и&nbsp;Таджикистан с&nbsp;подписанием договора о&nbsp;госгранице ООН поздравила Кыргызстан и Таджикистан с подписанием договора о госгранице
На&nbsp;месте ипподрома &laquo;Ак-Кула&raquo; начали строить городок на&nbsp;60&nbsp;тысяч человек На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
На&nbsp;госслужбу без конкурса. ЖК&nbsp;одобрил привилегии для выпускников лицея &laquo;Акылман&raquo; На госслужбу без конкурса. ЖК одобрил привилегии для выпускников лицея «Акылман»
Ввести в&nbsp;школах предмет по&nbsp;вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша Ввести в школах предмет по вождению авто предлагает депутат Жогорку Кенеша
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
17 марта, понедельник
15:15
В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонаезд попал на видео В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонае...
15:12
Борьба с мошенничеством. Нацбанк КР будет блокировать подозрительные счета
15:10
Суд в Грузии вынес очередной приговор Михаилу Саакашвили
15:01
Коррупция в Наццентре онкологии. Как сейчас выдают лекарства пациентам
15:00
Цены на строящееся жилье. В Кыргызстане государство может взять их под контроль