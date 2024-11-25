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Власть

Зятя Бактыгуль Султангазиевой предлагают на должность директора Центра онкологии

Зятя Бактыгуль Султангазиевой предложили на должность директора Национального центра онкологии и гематологии. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила депутат Айсулуу Мамашова.

По ее словам, если одобрят этого кандидата, то коррупционная схема, которая была до этого, будет процветать и дальше.

«В числе трех кандидатов, которых предложил министр здравоохранения на должность директора Наццентра онкологии, есть зять уволенной по нескольким статьям, в том числе за коррупцию, Бактыгуль Султангазиевой. Прошу донести это до главы кабмина Акылбека Усенбековича», — сказала Айсулуу Мамашова.

Напомним, директор онкоцентра Бактыгуль Султангазиева освобождена от занимаемой должности в середине ноября. Айсулуу Мамашова пожаловалась на нее главе Минздрава. Нардеп Аида Исатбек кызы также высказывала недовольство по поводу работы директора центра и попросила представителей министерства проконтролировать ее.

Ссылка: https://24.kg/vlast/312127/
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