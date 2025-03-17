Украина может отказаться от части территорий в обмен на гарантии безопасности. Об этом в эфире телеканала ABC заявил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», — сказал он.

По словам Майка Уолтца, Соединенные Штаты могут принять меры против России, если она не согласится на режим прекращения огня, который предложен Дональдом Трампом.

В свою очередь The Independent со ссылкой на украинских чиновников сообщает: Киев смирился с тем, что линия соприкосновения может быть заморожена, а часть утерянных украинских территорий останется под контролем РФ.

Ранее спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф заявил, что его встреча с лидером России Владимиром Путиным длилась три-четыре часа и была позитивной. По его словам, между РФ и США «сокращается дистанция» в переговорах по Украине, а также Дональд Трамп ожидает разрешения конфликта в Украине «в течение недель».

Советник Белого дома также сказал, что Трамп и Путин могут созвониться на этой неделе.

«Я ожидаю, что на этой неделе состоится звонок между двумя президентами. Мы также продолжаем взаимодействовать и вести диалог с украинцами», — заявил он, добавив, что Вашингтон «сокращает разрыв между двумя сторонами».