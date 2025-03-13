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Власть

Президент объявил о возобновлении авиарейсов между Кыргызстаном и Таджикистаном

Авиарейсы между Кыргызстаном и Таджикистаном возобновлены. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров в своем заявлении после подписания договора по кыргызско-таджикской границе.

«Хотел бы с удовлетворением отметить возобновление авиаперевозок и надеюсь, что скоро возобновятся и автобусные маршруты и наши граждане начнут общаться друг с другом», — сказал Садыр Жапаров.

Напомним, весной 2021 года после конфликта на границе правительством КР были введены ограничения на въезд/выезд, пребывание, передвижение и транзитный проезд по территории Кыргызстана граждан Таджикистана.

В рамках государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызстан 13 марта в Бишкеке стороны подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном. Также главы двух государств приняли участие в церемонии возобновления функционирования отдельных пунктов пропусков на кыргызско-таджикской государственной границе.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322669/
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