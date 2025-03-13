Возобновлена работа пунктов пропуска на границе Кыргызстана и Таджикистана

13 марта после подписания двусторонних документов между Кыргызстаном и Таджикистаном состоялась церемония возобновления функционирования отдельных пунктов пропусков на кыргызско-таджикской государственной границе.

Президенты двух стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, находившиеся в это время в Бишкеке в «Ынтымак Ордо», приняли участие в церемонии в онлайн-режиме.

Так, между странами снова функционируют пункты пропуска «Кызыл-Бел» и «Кайрагач».

Граница Кыргызстана и Таджикистана была закрыта с весны 2021 года после вооруженного конфликта.

13 марта Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали соглашение о границе между Кыргызстаном и Таджикистаном.