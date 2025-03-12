Первую реакцию Кремля на переговоры США и Украины озвучил Дмитрий Песков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал итоги первого раунда переговоров между представителями США и Украины, состоявшегося вчера в Джидде (Саудовская Аравия).

«Россия не хочет забегать вперед в вопросе предложенного перемирия», — заявил он.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, вчера, общаясь с прессой, и Рубио, и Уолтц заявили, что «по различным дипломатическим каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшихся переговоров в Джидде».

«Вот сначала мы должны эту информацию получить. Также у нас запланированы в эти дни контакты с американцами, в ходе которых мы рассчитываем на полноту информации, — сказал он.

Дмитрий Песков не исключил, что в ходе этих переговоров может возникнуть потребность в разговоре по телефону президентов России и США, и он может быть «очень быстро организован», но пока запроса на такой разговор от Соединенных Штатов не поступало.

«Россия внимательно изучает заявления по итогам встречи в Джидде», — добавил официальный представитель Кремля.

Он такж дополнил, что «Москва внимательно следит за информацией от российских военных, данные свидетельствуют о том, что российские войска успешно продвигаются в Курской области, динамика хорошая».

Ранее сообщалось, что на переговорах в Джидде принимали участие — от украинской стороны глава Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров. Вашингтон был представлен советником по национальной безопасности Соединенных Штатов Майком Уолтцем и госсекретарем Марко Рубио.

На этой встрече также присутствовали министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бин Фархан и советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мосад бин Мохаммад Аль-Айбан.

Первый раунд переговоров был посвящен предложению Киева установить режим тишины на море и в небе. В ходе второго раунда стороны планировали обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сказал журналистам после переговоров украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, что на следующей неделе начнется обсуждение деталей прекращения огня.

Стороны выпустили совместное заявление по итогам первого раунда переговоров.