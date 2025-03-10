Скандал в Белом доме. Дональд Трамп впервые прокомментировал ссору с Зеленским

«Я не думаю, что он благодарен», — заявил президент США Дональд Трамп, впервые прокомментировав публичную ссору с главой Украины Владимиром Зеленским.
Лидер Соединенных Штатов дал интервью телеканалу Fox News.
Он заявил, что не чувствует благодарности со стороны украинского президента за оказанную Вашингтоном поддержку.
Ведущая спросила Дональда Трампа, что вывело его из себя во время переговоров с Владимиром Зеленским, на что он ответил: «Он умный парень. И он жесткий парень. И он брал у нашей страны деньги при администрации Байдена, как у ребенка конфетки. С таким же отношением. Это было так легко! Я просто не думаю, что он благодарен».
В очередной раз американский лидер отметил, что «мы дали ему, по моему мнению, $350 миллиардов».
Дональда Трампа спросили, готов ли он смириться с тем, что без помощи США Украина может не выжить.
«Она в любом случае может не выжить», — ответил он.
В ответ на вопрос, относятся ли Соединенные Штаты одинаково к Украине и Израилю как двум странам, подвергшимся агрессии, президент заявил: «Это очень разные места».
Журналистка также сказала Дональду Трампу, что, по мнению некоторых, в российско-украинской войне он поддерживает РФ. Он ответил: «Никто не вел себя более жестко по отношению к России, чем Дональд Трамп. Никто. И они это знают».
Напомним, скандалом закончились переговоры президентов США и Украины в Овальном зале Белого дома 28 февраля. Перепалка Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского происходила в присутствии журналистов и попала в прямые трансляции телеканалов. Глава Украины прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Перед встречей за закрытыми дверями прошла традиционная протокольная съемка, во время которой журналисты имели возможность задавать вопросы. На финальной стадии стороны вступили в словесную перепалку, после которой Владимира Зеленского попросили покинуть резиденцию Дональда Трампа.