Скандал в Белом доме. Дональд Трамп впервые прокомментировал ссору с Зеленским

«Я не думаю, что он благодарен», — заявил президент США Дональд Трамп, впервые прокомментировав публичную ссору с главой Украины Владимиром Зеленским.

Лидер Соединенных Штатов дал интервью телеканалу Fox News.

Фото Good New Today. Дональд Трамп впервые прокомментировал ссору с Владимиром Зеленским

Он заявил, что не чувствует благодарности со стороны украинского президента за оказанную Вашингтоном поддержку.

Ведущая спросила Дональда Трампа, что вывело его из себя во время переговоров с Владимиром Зеленским, на что он ответил: «Он умный парень. И он жесткий парень. И он брал у нашей страны деньги при администрации Байдена, как у ребенка конфетки. С таким же отношением. Это было так легко! Я просто не думаю, что он благодарен».

В очередной раз американский лидер отметил, что «мы дали ему, по моему мнению, $350 миллиардов».

Дональда Трампа спросили, готов ли он смириться с тем, что без помощи США Украина может не выжить.

«Она в любом случае может не выжить», — ответил он.

В ответ на вопрос, относятся ли Соединенные Штаты одинаково к Украине и Израилю как двум странам, подвергшимся агрессии, президент заявил: «Это очень разные места».

Журналистка также сказала Дональду Трампу, что, по мнению некоторых, в российско-украинской войне он поддерживает РФ. Он ответил: «Никто не вел себя более жестко по отношению к России, чем Дональд Трамп. Никто. И они это знают».

Напомним, скандалом закончились переговоры президентов США и Украины в Овальном зале Белого дома 28 февраля. Перепалка Дональда Трампа, Джей Ди Вэнса и Владимира Зеленского происходила в присутствии журналистов и попала в прямые трансляции телеканалов. Глава Украины прибыл в Вашингтон для подписания соглашения по редкоземельным металлам. Перед встречей за закрытыми дверями прошла традиционная протокольная съемка, во время которой журналисты имели возможность задавать вопросы. На финальной стадии стороны вступили в словесную перепалку, после которой Владимира Зеленского попросили покинуть резиденцию Дональда Трампа.