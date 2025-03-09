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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США в Эр-Рияде

Владимир Зеленский назвал состав делегации Украины на переговорах с США, которые пройдут в Эр-Рияде. Об этом президент Украины написал в своем аккаунте в сети Х.

В состав делегации на переговорах с США в Саудовской Аравии войдут глава офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

По словам Владимира Зеленского, он не будет принимать участие в переговорах с США, но 10 марта встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салман Аль Саудом. Украинские дипломаты и военные представители останутся в стране для переговоров с американской командой, добавил он.

«С нашей стороны будет четкая настройка на конструктив, и надеемся, что удастся обсудить и согласовать необходимые решения и шаги. Украина стремится к миру от первой же секунды. На столе совершенно реалистичные предложения. Главное — двигаться быстро и результативно», — отметил он.

Ранее глава МИД Украины подчеркнул, что достижение устойчивого мира невозможно без активной роли Соединенных Штатов на международной арене. А Госдепартамент сообщил, что в ходе беседы с Андреем Сибигой госсекретарь США заявил — Киеву следует сделать шаги к устойчивому миру.

Напомним, в Саудовской Аравии 12 марта пройдут переговоры представителей США и Украины. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Стив Уиткофф подтвердил журналистам эту информацию.
Ссылка: https://24.kg/vlast/322176/
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