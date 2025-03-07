Легализацию авто с иностранными номерами предлагают начать с 15 марта

Легализацию авто с иностранными номерами предлагается проводить с 15 марта по 15 сентября. Проект постановления опубликован на общественное обсуждение.

Разработчик документа – Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава. Целью проекта является реализация Указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств», а также упорядочения учета транспортных средств, повышения уровня безопасности дорожного движения и увеличения поступлений в республиканский бюджет.

Как отмечается, на сегодня на территории республики находится значительное количество автомобилей, ввезенных из иностранных стран, которые имеют государственные регистрационные знаки стран прибытия, но не прошедшие процедуру госрегистрации в соответствии с законодательством КР. Это создает ряд проблем, включая:

— невозможность учета таких транспортных средств;

— снижение поступлений в бюджет от уплаты налогов и сборов;

— риски использования таких транспортных средств в противоправных целях;

— нарушение Правил дорожного движения и безопасности.

Для решения указанных проблем предлагается проектом постановления утвердить временный порядок легализации таких автотранспортных средств, который позволит их владельцам пройти упрощенную процедуру регистрации и легализации.

Проектом предлагается ввести единовременный сбор за легализацию указанных автомобилей в 100 тысяч сомов. Сумма установлена с учетом средней стоимости таможенных пошлин и тарифной сетки, ежегодно утверждаемой уполномоченным ведомством в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава по согласованию с органом в сфере антимонопольного регулирования.

Отказ в легализации транспортного средства производится в следующих случаях:

— авто находится в розыске;

— ввезено после 31 декабря 2024 года;

— транспортное средство не имеет регистрационные номерные знаки иностранного государства.

Ранее депутат ЖК Дастан Бекешев сообщал, что владельцы автомобилей из Армении, Абхазии и России с иностранными номерами просят снизить стоимость сбора за легализацию.