Легализацию авто с иностранными номерами предлагают начать с 15 марта

Легализацию авто с иностранными номерами предлагается проводить с 15 марта по 15 сентября. Проект постановления опубликован на общественное обсуждение.
Разработчик документа – Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава. Целью проекта является реализация Указа президента «О мерах по легализации автотранспортных средств», а также упорядочения учета транспортных средств, повышения уровня безопасности дорожного движения и увеличения поступлений в республиканский бюджет.
Как отмечается, на сегодня на территории республики находится значительное количество автомобилей, ввезенных из иностранных стран, которые имеют государственные регистрационные знаки стран прибытия, но не прошедшие процедуру госрегистрации в соответствии с законодательством КР. Это создает ряд проблем, включая:
— невозможность учета таких транспортных средств;
— снижение поступлений в бюджет от уплаты налогов и сборов;
— риски использования таких транспортных средств в противоправных целях;
— нарушение Правил дорожного движения и безопасности.
Для решения указанных проблем предлагается проектом постановления утвердить временный порядок легализации таких автотранспортных средств, который позволит их владельцам пройти упрощенную процедуру регистрации и легализации.
Проектом предлагается ввести единовременный сбор за легализацию указанных автомобилей в 100 тысяч сомов. Сумма установлена с учетом средней стоимости таможенных пошлин и тарифной сетки, ежегодно утверждаемой уполномоченным ведомством в сфере регистрации транспортных средств и водительского состава по согласованию с органом в сфере антимонопольного регулирования.
Отказ в легализации транспортного средства производится в следующих случаях:
— авто находится в розыске;
— ввезено после 31 декабря 2024 года;
— транспортное средство не имеет регистрационные номерные знаки иностранного государства.
Ранее депутат ЖК Дастан Бекешев сообщал, что владельцы автомобилей из Армении, Абхазии и России с иностранными номерами просят снизить стоимость сбора за легализацию.
В январе президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:
- первый предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;
- второй предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;
- третий разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.
С конца ноября 2024-го автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.