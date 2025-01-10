Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент. Документ опубликован в газете «Эркин-Тоо».
Отмечается, что кабинет министров в течение двух месяцев должен разработать процедуру регистрации машин с иностранными номерами. Ему также поручено в течение полугода принять решение и определить порядок легализации таких авто.
- Первый этап предполагает легализацию автомобилей, на которые есть все необходимые документы.
- Второй этап предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям.
- Третий этап разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.
Напомним, с конца ноября 2024 года машины с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.