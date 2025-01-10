Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент. Документ опубликован в газете «Эркин-Тоо».

Отмечается, что кабинет министров в течение двух месяцев должен разработать процедуру регистрации машин с иностранными номерами. Ему также поручено в течение полугода принять решение и определить порядок легализации таких авто.

Первый этап предполагает легализацию автомобилей, на которые есть все необходимые документы.

Второй этап предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям.

Третий этап разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

Напомним, с конца ноября 2024 года машины с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.