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Власть

Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент

Указ о легализации автомобилей с иностранными номерами подписал президент. Документ опубликован в газете «Эркин-Тоо».

Отмечается, что кабинет министров в течение двух месяцев должен разработать процедуру регистрации машин с иностранными номерами. Ему также поручено в течение полугода принять решение и определить порядок легализации таких авто.

  • Первый этап предполагает легализацию автомобилей, на которые есть все необходимые документы.
  • Второй этап предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям.
  • Третий этап разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

Напомним, с конца ноября 2024 года машины с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.
Ссылка: https://24.kg/vlast/316381/
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