Владельцы авто, подлежащих легализации, просят снизить стоимость сбора

Владельцы автомобилей из Армении, Абхазии и России с иностранными номерами просят снизить стоимость сбора за легализацию. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил депутат Дастан Бекешев.

По его словам, размер сбора просят снизить до 50 тысяч сомов, потому что владельцы незаконных авто должны заплатить еще и штрафы.

Напомним, сбор за легализацию автомобилей с иностранными номерами и правым рулем составит в среднем 102 тысячи сомов. Легализация начнется с 1 марта текущего года и продлится до августа.

В январе президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

первый предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;

второй предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;

третий разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

С конца ноября 2024-го автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.