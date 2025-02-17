Разделение Минобразования. Глава ведомства просит кабмин отсрочить процесс

Министерство образования и науки попросило кабмин не разделять ведомство в ближайшие два года. Об этом на заседании парламентского комитета по социальной политике сообщила министр Догдуркуль Кендирбаева.

Напомним, на третьем Народном курултае спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу заявлял, что в 2025-м Минобразования будет разделено на Министерство просвещения, которое будет отвечать за детские сады и школы, и Министерство высшего образования и науки, контролирующее высшие учебные заведения и научно-исследовательские учреждения.

По словам Догдуркуль Кендирбаевой, так как сейчас в министерстве идет системная трансформация, разделение не может дать результата.

«У нас в стране более 85 вузов и 1 Национальная академия наук. Из них 31 государственное высшее учебное заведение, два вуза — Кыргызско-турецкий университет «Манас» и КРСУ имеют статус международного. Одиннадцать вузов полностью на автономии. В частных вузах мы не можем диктовать свои условия. У них свои программы развития. Девять учебных заведений отраслевые. Они принадлежат МВД, Минобороны, ГКНБ и прокуратуре. У них свой внутренний мандат. Поэтому с учетом создания дополнительного бюрократического учреждения мы попросили кабмин отсрочить разделение министерства как минимум на год или два», — сказала она.