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Власть

Торага Жогорку Кенеша предложил разделить Минобразования на два ведомства. Зачем

Торага Жогорку Кенеша посетил Национальную академию наук и ознакомился с деятельностью Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова, а также Института философии, права и социально-политических исследований имени Асылбека Алтымышбаева. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

По ее данным, Нурланбек Шакиев также встретился с коллективом НАН и выслушал их проблемы. Он отметил, что Национальная академия наук нуждается в серьезной реформе.

«Необходимо полностью пересмотреть функциональные возможности, чтобы она стала центром научных исследований, отвечающих потребностям времени. Если мы не будем уделять внимание науке, мы будем ограничены в развитии других областей. Ведь многие проблемы нашей экономики возникают из-за того, что она не основана на науке», — сказал спикер ЖК.

По его мнению, для реформирования Национальной академии наук необходимо изменить работу профильного министерства.

«Министерство образования и науки следит за детскими садами, школами, профессиональными лицеями, высшими учебными заведениями, Национальной академией наук и другими образовательными и научно-исследовательскими учреждениями. Однако не успевает обеспечить на должном уровне работу всех подведомственных заведений, не может реализовать крупные реформы. Поэтому необходимо создать два министерства, одно из которых будет обслуживать организации дошкольного образования, а другое — вузы и научные институты», — добавил Нурланбек Шакиев.

Встреча продолжилась в формате вопросов и ответов. В качестве главной проблемы была названа низкая зарплата сотрудников. Кроме того, затронуты вопросы внесения изменений в соответствующие законы и укрепления материально-технической базы академии.

Торага Жогорку Кенеша отметил, что все озвученные вопросы будут проработаны, при этом особое внимание будет уделено требованию по улучшению условий оплаты труда ученым. Он также подчеркнул необходимость оцифровки и обеспечения всех надлежащих условий хранения исторических рукописей академии и подарил НАН КР современное компьютерное оборудование.
Ссылка: https://24.kg/vlast/289549/
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