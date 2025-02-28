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Власть

Президент Садыр Жапаров назначил новых акимов нескольких районов

Президент Садыр Жапаров назначил новых акимов нескольких районов. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Новость дополняется.

1. Имамназар Бурканов назначен акимом Жайылского района Чуйской области.

  • Родился 18 августа 1965 года.
  • 07.06.2021 — избран мэром города Баткен. /от коалиции большинства «Ала-Тоо — Кыргыз жери — Эмгек».

2. Данияр Эркимбаев назначен акимом Араванского района Ошской области.

  • По образованию — юрист.
  • 2018-2019 — начальник отдела правовой экспертизы аппарата правительства КР.
  • 2019-2020 — директор Центра судебного представительства правительства КР.

3. Данир Иманалиев назначен акимом Баткенского района Баткенской области.

  • Родился 25 апреля 1977 года в селе Кара-Ой Иссык-Кульского района.
  • Образование: Бишкекский гуманитарный университет имени Карасаева, Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына, Академия управления при президенте КР; выпускник программы «Открытый мир»;
  • 1995 — специалист Иссык-Кульского районного отдела образования:
  • 2004–2005 — менеджер в ОсОО «Наука и искусство»;
  • Апрель — июнь 2005 года — ведущий специалист отдела по проекту децентрализация госуправления администрации Иссык-Кульской области;
  • 2005–2008 годы — региональный представитель ОсОО «Ак-Бата»;
  • Апрель — август 2008-го — инженер муниципального предприятия «Водоканал»;
  • Сентябрь — октябрь 2008 года — региональный представитель ОсОО «Неотек»;
  • 2008 — региональный директор ОсОО «Ак-Бата» по продажам;
  • 2008-2010 — депутат, председатель Кара-Ойского айыльного кенеша;
  • 2008-2011 — депутат Каракольского городского кенеша;
  • 2011-2014 — глава сельской управы Кара-Ой:
  • 2014-2016 — первый заместитель акима Иссык-Кульского района.
  • 2016-2020 — аким Иссык-Кульского района Иссык-Кульской области. Добровольно подал в отставку.
  • 2020-2021 — советник председателя Центральной избирательной комиссии.
  • 2021-2023 — аким Ноокатского района Ошской области.

По итогам коллегии администрации президента 21 февраля глава кабмина Адылбек Касымалиев предложил Садыру Жапарову уволить семь акимов за недлажещее выполнение должностных обязанностей. В итоге глава государства отправил в отставку:

  • Жакыпбек Субагожоев освобожден от должности акима Ноокатского района Ошской области;
  • Учкунбек Жоробаев освобожден от должности акима Баткенского района Баткенской области;
  • Мирлан Карагулов освобожден от занимаемой должности акима Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области;
  • Мунарбек Насиров освобожден от занимаемой должности акима Ак-Суйского района Иссык-Кульской области;
  • Сейтек Кулубаев освобожден от занимаемой должности акима Араванского района Ошской области;
  • Досмамбет Жээнбеков освобожден от занимаемой должности акима Манасского района Таласской области;
  • Нургазы Нармырзаев освобожден от занимаемой должности акима Таласского района Таласской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321435/
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