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Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Дональд Трамп продлил на год санкции США против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные в 2014, 2018 и 2022 годах. Документ пока не опубликован, но уже есть в базе данных Федерального реестра Соединенных Штатов.

Ранее лидер США и госсекретарь Марко Рубио говорили, что не отменят ограничения против РФ, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении конфликта в Украине.

Напомним, санкции последовательно вводились указами президентов Барака Обамы в 2014-м, Дональда Трампа в 2018 году и Джо Байдена в 2022-м. Изначальным поводом для их принятия стало вхождение Крыма в состав Российской Федерации.

«Действия и политика, о которых говорится в этих указах, продолжают представлять необычайную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов», — говорится в документе.

Отметим, что после первого заседания кабинета министров в Белом доме Дональд Трамп заявил, что США готовы снять санкции с России лишь после окончания военных действий в Украине.

«Я хочу сначала посмотреть, заключим ли мы сделку», — сказал он.

На прошлой неделе очередной, 16-й по счету, пакет антироссийских санкций ввел Евросоюз.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321333/
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