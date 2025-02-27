Реакция депутатов из Баткена на соглашения по кыргызско-таджикской границе

Сегодня шесть комитетов Жогорку Кенеша рассмотрели и одобрили ратификацию соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

После доклада главы ГКНБ Камчыбека Ташиева несколько нардепов, избранных из Баткенской области, поделились мнением по делимитации кыргызско-таджикской границы.

Избранный по одномандатному округу № 2 Бактияр Калпаев отметил, что еще до прихода к власти глава спецслужб был с народом и хорошо знал о его проблемах.

«Сегодня исторический день. Вы (Камчыбек Ташиев. — Прим. 24.kg) завершили это дело. Радует, что строятся дороги в селах Мин-Орук и Самаркандек в качестве альтернативной трассы Торт-Кочо. Территория анклава Ворух сократилась с 19 тысяч до 14,5 тысячи километров. Желаю успехов в вашей работе!» — сказал депутат.

Народная избранница Миргул Темирбаева родилась в Лейлекском районе. Она подчеркнула, что после выступления Камчыбека Ташиева поступили пожелания и вопросы от жителей Баткенской области.

«Сегодня поддержим ратификацию без обсуждений и вопросов. В докладе упомянули Сулюкту. Сказали, что от села Коргончо отодвинули (границу) на 100 километров. Это очень хорошее решение, потому что, если что-то происходило, таджикская сторона занимала холм и жители не могли пройти. Поступает множество вопросов, их мы зададим, когда документ поступит в парламент на ратификацию», — сказала Миргул Темирбаева.

Она отметила большую работу и поблагодарила Камчыбека Ташиева от имени жителей Лейлекского района.

Судя по вашему докладу, все моменты учтены. Думаю, страхи и риски тоже взяты во внимание. Самое главное — границы определены, наконец-то прекратятся страдания народа. Какие есть недостатки и преимущества у этого соглашения, покажет время. Султанбай Айжигитов

Бывший полпред Баткенской области, депутат Султанбай Айжигитов заметил, что беседовал с Камчыбеком Ташиевым по поводу кыргызско-таджикской границы.

Его коллега Камила Талиева, уроженка села Арка Лейлекского района, отметила, что последние четыре года межведкомиссия двух стран работала днем и ночью.

«Мы наблюдали за всеми тяготами, как по каждой территории шли споры месяцами. Вы четко и доступно описали карту. Мы все поняли», — сказала она и призвала одобрить соглашения без обсуждения.

Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил, что в течение месяца будет завершен процесс ратификации соглашения между Кыргызстаном и Таджикистаном по государственной границе.

Соглашение подписано 21 февраля в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы.