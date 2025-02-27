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Власть

Садыр Жапаров объяснил, почему засекретили дело партии «Социал-демократы»

На встрече с делегацией депутатов подкомитета Европейского парламента по правам человека президент Садыр Жапаров объяснил, почему засекретили дело партии «Социал-демократы». Видео со встречи опубликовал телеканал НТРК.

Глава государства отметил, что страна не хочет портить отношения с Евросоюзом и организацией Социнтерн.

«Есть факты финансирования со стороны Социнтерна кандидатов депутатов в местные кенеши. Если суд будет это все открыто рассматривать, то все выйдет наружу. Тогда наши отношения с Евросоюзом и Социнтерном могут испортиться. Мы этого не хотим», — сказал Садыр Жапаров.

Ранее находящийся в СИЗО лидер партии «Социал-демократы» сообщил, что на их дело наложили гриф «секретно» за день до приезда делегации комитета по правам человека Европейского парламента.

Напомним, 13 ноября 2024-го в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321227/
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