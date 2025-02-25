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Общество

Дело партии «Социал-демократы» получило гриф «секретно»

На дело партии «Социал-демократы» установили гриф «секретно». Об этом сообщил Темирлан Султанбеков.

По его словам, решение стало неожиданным и полностью необоснованным, против чего выступили и подследственные, и их адвокаты. Теперь суды будут проходить в закрытом режиме и без СМИ.

«В материалах дела нет ничего, что могло бы содержать государственную тайну или иную конфиденциальную информацию, требующую засекречивания. Что в деле о «подкупе голосов» может быть секретного? Этот шаг выглядит крайне подозрительно и наводит на мысли о попытке скрыть неудобные факты от общественности и международного сообщества. Более того, гриф «секретно» накладывается на дело за день до приезда делегации комитета по правам человека Европейского парламента», — отметил Темирлан Султанбеков.

Напомним, 13 ноября 2024-го в штабе политической партии провели обыски. В ГУВД столицы сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Подкуп голосов избирателей» УК КР после появления в соцсетях аудиозаписи разговора, предположительно, начальника штаба партии «Социал-демократы» Ирины Карамушкиной с кандидатом Данияром Чолпонбаевым, где они якобы обсуждают подкуп голосов избирателей на выборах депутатов местных кенешей.

15 ноября Свердловский районный суд водворил в СИЗО-1 Темирлана Султанбекова, Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Арестованных обвиняют в подкупе голосов избирателей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320969/
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