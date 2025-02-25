Дело партии «Социал-демократы» получило гриф «секретно»

На дело партии «Социал-демократы» установили гриф «секретно». Об этом сообщил Темирлан Султанбеков.

По его словам, решение стало неожиданным и полностью необоснованным, против чего выступили и подследственные, и их адвокаты. Теперь суды будут проходить в закрытом режиме и без СМИ.

«В материалах дела нет ничего, что могло бы содержать государственную тайну или иную конфиденциальную информацию, требующую засекречивания. Что в деле о «подкупе голосов» может быть секретного? Этот шаг выглядит крайне подозрительно и наводит на мысли о попытке скрыть неудобные факты от общественности и международного сообщества. Более того, гриф «секретно» накладывается на дело за день до приезда делегации комитета по правам человека Европейского парламента», — отметил Темирлан Султанбеков.