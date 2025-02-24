Легализация авто с иностранными номерами будет стоить 102 тысячи сомов

Легализация авто с правым рулем и иностранными номерами будет стоить чуть больше 100 тысяч сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Бакытбек Шералиев.

Он заметил, что сумма для всех, кто подпадает под легализацию, будет одинаковая вне зависимости от марки машины.

«Предварительно стоимость будет составлять 100 тысяч сомов. Это сбор за легализацию автотранспортных средств. Помимо этого, нужно будет оплатить государственный номерной знак и свидетельство о регистрации. В общем легализация в среднем будет стоить 102 тысячи сомов», — сказал Бакытбек Шералиев.

Отметим, с 1 марта начинается легализация авто с правым рулем и иностранными номерами. Процедура продлится до августа 2025 года.

В январе президент подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

первый предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;

второй предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;

третий разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

С конца ноября 2024-го автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.