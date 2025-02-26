Жогорку Кенеш одобрил Мирбека Мамбеталиева на должность министра культуры

На заседании Жогорку Кенеша депутаты единогласно одобрили кандидатуру Мирбека Мамбеталиева на должность министра культуры, информации и молодежной политике.

Напомним, 21 февраля президент Садыр Жапаров освободил от должности министра культуры Алтынбека Максутова и назначил исполняющим обязанности главы ведомства Мирбека Мамбеталиева.

Известно, что он никогда не занимался культурой. Но, как объяснил спикер парламента, власти решили перейти на другие метода работы. К примеру в развитых странах министерства образования, здравоохранения и культуры возглавляют экономисты и финансисты.