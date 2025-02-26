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Власть

Спикер ЖК объяснил, почему министром культуры назначили человека из другой сферы

На заседании парламента спикер Нурланбек Тургунбек уулу пояснил депутатам, почему кандидат на должность министра культуры человек из другой сферы деятельности.

По словам спикера, власти решили перейти на другие метода работы, так в развитых странах министерства образования, здравоохранения и культуры возглавляют экономисты и финансисты.

«Поэтому не обязательно министром культуры назначать народного артиста, художника или писателя. Мы решили привести человека в это министерство извне, чтобы он работал как менеджер. Обязанность министра организовать работу министерства и вести политику», — сказал Нурланбек Тургунбек уулу.

Он попросил депутатов учитывать это.

Добавим, сегодня Жогорку Кенеш рассматривает на должность министра культуры Мирбека Мамбеталиева. Накануне депутат Дастан Бекешев опубликовал в своем Telegram-канале резюме кандидата и написал, что он никогда не занимался культурой.

Предыдущий министр культуры Алтынбек Максутов освобожден от должности 21 февраля 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/vlast/321103/
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