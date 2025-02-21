Минводсельпром решил не вводить запрет на экспорт картофеля, чтобы дать возможность кыргызстанским фермерам заработать. Об этом на брифинге сообщил начальник управления реализации решений ведомства Нурлан Жумаев.

Он напомнил: в России и Казахстане из-за того, что в прошлом году были стихийные бедствия, паводки, не могли получить урожай картофеля.

«В связи с чем у них цены на картофель подскочили. В течение трех последних лет цены на этот овощ были низкие и наши крестьяне не смогли его реализовать. В этом году мы даем возможность нашим фермерам заработать. Сейчас цена на картофель составляет от 50 до 70 сомов на рынках Бишкека и Оша. Мы думали ввести запрет на вывоз. Но, так как большинство наших фермеров занимаются выращиванием этого продукта, даем им возможность экспортировать», — сказал Нурлан Жумаев.

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Он отметил, что ежегодно Кыргызстан получает около 1,2 миллиона тонн картофеля. Внутренняя потребность составляет 700 тысяч тонн, 150 тысяч уходит на семена для следующего урожая, а остальное экспортируется. В минувшем году объем экспорта превысил 100 тысяч тонн, основные рынки — Казахстан и Узбекистан.

Ранее Минводсельпром поднимал вопрос о необходимости введения временного ограничения на экспорт картофеля. Также ведомство утверждало, что в КР достаточно запасов этого продукта.