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Власть

Минводсельпром решил не вводить запрет на экспорт картофеля

Минводсельпром решил не вводить запрет на экспорт картофеля, чтобы дать возможность кыргызстанским фермерам заработать. Об этом на брифинге сообщил начальник управления реализации решений ведомства Нурлан Жумаев.

Он напомнил: в России и Казахстане из-за того, что в прошлом году были стихийные бедствия, паводки, не могли получить урожай картофеля.

«В связи с чем у них цены на картофель подскочили. В течение трех последних лет цены на этот овощ были низкие и наши крестьяне не смогли его реализовать. В этом году мы даем возможность нашим фермерам заработать. Сейчас цена на картофель составляет от 50 до 70 сомов на рынках Бишкека и Оша. Мы думали ввести запрет на вывоз. Но, так как большинство наших фермеров занимаются выращиванием этого продукта, даем им возможность экспортировать», — сказал Нурлан Жумаев.

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Он отметил, что ежегодно Кыргызстан получает около 1,2 миллиона тонн картофеля. Внутренняя потребность составляет 700 тысяч тонн, 150 тысяч уходит на семена для следующего урожая, а остальное экспортируется. В минувшем году объем экспорта превысил 100 тысяч тонн, основные рынки — Казахстан и Узбекистан.

Ранее Минводсельпром поднимал вопрос о необходимости введения временного ограничения на экспорт картофеля. Также ведомство утверждало, что в КР достаточно запасов этого продукта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320692/
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