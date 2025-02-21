Минводсельпром готов выдать 15,8 миллиарда сомов кредита фермерам

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности готово выдать 15,8 миллиарда сомов кредита фермерам в рамках четырех госпрограмм в агросекторе. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра по финансовой части Мирбек Дуйшеев.

Список государственных программ:

Финансирование сельского хозяйства. Кредитный портфель — 4 миллиарда 92 миллиона сомов (ориентирована на животноводство, растениеводство и лизинг техники).

Кредитование агропромышленного комплекса. Предусмотрено 17 миллиардов сомов, в этом году выделят 4 миллиарда.

Финансирование объединенных товаропроизводителей. Выделено 2,2 миллиарда сомов (направлена на поддержку сельхозкооперативов, ОсОО и акционерных обществ).

Финансирование племенного животноводства — 5,5 миллиарда сомов.

Процентные ставки кредитов для фермеров составляют от 3 до 10 процентов в год. Деньги выделяются через «Айыл Банк» и «Элдик Банк».

По словам Мирбека Дуйшеева, на ирригацию в этом году выделено 4,8 миллиарда сомов. Средства предусмотрены на закупку техники, ремонтно-восстановительные работы, а также на строительство БДР и БЦР.

Кроме того, министерство реализует проект на $36 миллионов совместно с Азиатским банком развития. В рамках него средства будут выделены перерабатывающим предприятиям республики.

Ведомство также проводит работу со Всемирным банком. Международная финансовая организация выделила $21,2 миллиона, и сумма будет предоставлена фермерам в кредит через госбанки.