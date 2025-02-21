Глава кабмина потребовал освободить от должностей двоих замминистра

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев потребовал освободить от занимаемых должностей заместителей министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Алмаза Сокеева и заместителя министра образования и науки Расула Абазбек уулу. Об этом он заявил на коллегии администрации президента.

Ранее сообщалось, что двое заместителей министра сельского хозяйства самовольно отправились в заграничные командировки. По официальным данным, озвученным на коллегии, еще один замминистра Самат Насирдинов провел в Японии 81 день, но получил строгий выговор.

Напомним, что сегодня в «Ынтымак Ордо» проходит заседание коллегии администрации главы государства, где рассматриваются вопросы исполнения решений президента и кабмина, эффективность зарубежных визитов госслужащих, актуальные вопросы в образовании и освоение бюджетных средств органами власти.