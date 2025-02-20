Новая система выборов в Жогорку Кенеш. Ее плюсы и минусы устами депутатов

Группа депутатов во главе со спикером парламента Нурланбеком Тургунбек уулу вынесла на общественное обсуждение законопроект о внесении изменений в конституционный закон о выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша. Они предлагают изменить систему выборов в парламент Кыргызстана.

Вместо действующей мажоритарно-пропорциональной системы, когда депутатов избирали по партийным спискам и одномандатным округам, предлагают внедрить многомандатные избирательные округа по мажоритарной системе.

То есть в стране образуют 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых выберут по три депутата. При этом одна из них должна быть женщина. Так, из 90 мандатов 60 получат мужчины, 30 — женщины.

Редакция 24.kg поговорила с народными избранниками и узнала о плюсах и недостатках предлагаемой избирательной системы.

Исчезнет баланс и возможны столкновения

Депутат Чингиз Айдарбеков, избранный от партии «Альянс», напоминает, что Кыргызстан уже проходил этап, когда нардепов избирали только от одномандатных округов. Он считает, что вопрос надо рассмотреть глубже.

«То, что будет 30 округов, это хорошо. Идет административно-территориальная реформа и в ее рамках предлагают такую форму избрания депутатов. Но у нас уже была практика одномандатных округов. Но тогда среди кандидатов были очень сильные столкновения, а когда они приходили в парламент, то представляли интересы только своего округа. Мы должны сделать так, чтобы был и единый округ», — отмечает Чингиз Айдарбеков.

Жогорку Кенеш — это высший законодательный и представительный орган и является отдельной ветвью власти. Депутат должен принимать законы, которые регулируют отношения в обществе в целом, а не только в отдельном регионе. Они должны мыслить глобально. Чингиз Айдарбеков

Нардеп считает, что приход депутатов от политических партий в парламент делает законодательный орган более сбалансированным.

Долой партийную систему

Коллега Чингиза Айдарбекова Айгуль Айдарова пришла в парламент от партии «Бутун Кыргызстан», но разочаровалась в пропорциональной системе выборов. Причина — конфликт с лидером партии.

«Поддерживаю многомандатную систему. Каждый депутат может отвечать сам за себя. Может не слушать лидера, который указывает кому и что говорить. Одномандатники никому не подчиняются, говорят что хотят. Вы видели, как меня исключили из партии. Это произошло из-за разногласий с председателем. Я отказалась говорить то, что мне диктовали», — заявила Айгуль Айдарова.

Я не марионетка. Я депутат, у которого есть собственное мнение. Поддерживаю инициативу двумя руками. Я пострадала от партийной системы. Айгуль Айдарова

Удар по партиям

Депутат Алишер Эрбаев, напротив, обеспокоен, что после изменений выборной системы политические партии могут оказаться на грани исчезновения.

«Плюсы предлагаемого законопроекта — перевыборов не будет. Минус — в документе пишут, что политические партии выдвигают по одному кандидату по каждому многомандатному избирательному округу на съезде тайным голосованием. У нас в стране за 30 лет партийная система только начала развиваться и еще не достигла апогея. Думаю, это будет сильным ударом по политическим объединениям. Они могут либо исчезнуть, либо потеряют влияние. В ближайшие 10-15 лет это может отразиться и на проведении государственной политики», — отмечает депутат.

Алишер Эрбаев подчеркивает: новая избирательная система не дает преимуществ для политической элиты или бизнесменов, хотя такие риски есть на каждых выборах.

«Здесь все зависит не от кандидата, а от гражданского общества. Избиратели должны решить, кого они выберут в депутаты: человека, замешанного в коррупции, или того, кто не отличает законодательные акты от нормативно-правовых. Народ должен выбрать кандидата, который знает законы, работал на государственной службе, имеет опыт, который сможет внести поправки в законы и внести вклад в улучшение жизни граждан», — считает депутат.

Но мы видели последние выборы в местные кенеши. Были подкупы, возбуждены уголовные дела в отношении партий. Учитывая это, могу сказать, что общество у нас пока не готово. Люди все еще готовы обменять должность на чашку чая или шорпо. Алишер Эрбаев

Алишер Эрбаев рекомендует проводить разъяснительные работы среди населения до начала выборов.

Будет с кого спрашивать

Депутат Дастан Бекешев поддерживает переход на систему выборов по многомандатным избирательным округам. Он напоминает, что на выборах 2021 года кандидаты по одномандатным округам собрали гораздо больше голосов, чем 54 депутата, избранных от партий.

«Избиратель знает своего депутата, избранного от его округа. Он знает, к кому идти. В партиях многих не знают. Я даже сейчас некоторых коллег не знаю. Представьте, что происходит с избирателями» — говорит депутат.

В новой избирательной системе Дастан Бекешев видит риски от родоплеменных кланов.

«Но на 140 тысяч избирателей в округе хватит ли у них сил? Не думаю, что где-то сосредоточены кланы, которым бы хватило сил собрать большинство голосов от числа избирателей. Это очень сложно», — отмечает нардеп.

Исходя из своей практики, он уверен, что в законодательную власть можно прийти без больших финансовых ресурсов и подкупа.

Будет региональный баланс

Многие депутаты признаются, что готовы поддержать законопроект из-за нормы, которая гарантирует приход 30 женщин в парламент и отмены перевыборов по округам. Одна из них Эльвира Сурабалдиева.

«Я поддерживаю, у каждого района должны быть свои представители. В Жогорку Кенеше на сегодня нет регионального баланса. Это вопрос неоднократно поднимали. Из одной только области у нас 29 депутатов. Это неправильно. Из некоторых районов вовсе нет народных избранников. Мне много писем приходит с просьбой поднять тот или иной вопрос. Говорят, у них нет депутатов», — отмечает нардеп.

Можно улучшить действующую систему

Народная избранница Камила Талиева отмечает, что законопроект обрушился как гром среди ясного неба.

«Мне нравится действующая избирательная система. Думаю, можно было ее улучшить, работать над ее недостатками. А теперь есть опасения, что депутаты могут ограничиться только озвучиванием проблем своего округа. Они должны поднимать свой уровень мышления от местного до государственного. Не хотелось бы, чтобы изменения привели к родоплеменному делению», — отметила Камила Талиева.

Узбекистан последовал нашему примеру

Парламентарий Сейидбек Атамбаев считает, что для тех, кто имеет какой-то вес, влияние в обществе, хорошо идти по одномандатным округам.

«Но если говорить о парламентаризме, хотим ли мы его развивать, то можно оставить пропорциональную систему (и мажоритарную) выборов. Мы были наблюдателями на выборах в Узбекистане, они у нас взяли пример. У них тоже впервые в истории парламентские выборы прошли на основе смешанной избирательной системы», — отмечает нардеп.

Равные возможности для молодежи

29-летний депутат Илимбек Кубанычбеков рад изменениям. Он считает, что новая система даст возможность молодым кыргызстанцам избраться в парламент.

«Раньше я думал, что по одномандатным округам в Жогорку Кенеш могут прийти только олигархи, представители различных кланов. Но я стал депутатом от Кара-Суйского одномандатного округа № 9 (в результате перевыборов в апреле 2024 года. — Прим. 24.kg). У людей сейчас социальное положение улучшилось, изменилось мышление. Граждане заинтересованы в том, чтобы избрать молодых, опытных, энергичных кандидатов. Я тоже прошел через этот барьер, думал, нужны ресурсы. А на самом деле нужно больше встречаться с населением и выносить правильные и полезные программы», — отмечает нардеп.