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Власть

Депутаты во главе со спикером предлагают изменить систему выборов в парламент

Восемь депутатов во главе со спикером Нурланбеком Тургунбек уулу предлагают изменить систему выборов в Жогорку Кенеш. Законопроект выставлен на общественное обсуждение.

Торага Нурланбек Тургунбек уулу, вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев, депутаты Акылбек Тумонбаев, Марлен Маматалиев, Кундузбек Сулайманов, Улан Примов, Данияр Толонов, Жумабек Салымбеков и Чынгыз Ажибаев подчеркивают, что новый механизм разработан в целях совершенствования процедуры выборов в парламент, противодействия политической коррупции и исключения недостатков действующей избирательной системы, повышения уровня доверия граждан к народным избранникам.

Нардепы отмечают, что представленный проект конституционного закона направлен на исправление недостатков пропорциональной системы выборов по партийным спискам.

Согласно действующему закону 54 депутата Жогорку Кенеша избираются по единому избирательному округу по пропорциональной системе. 36 депутатов Жогорку Кенеша избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе. Право выдвижения кандидатов в депутаты Жогорку Кенеша принадлежит:

— по пропорциональной системе — политическим партиям;
— по мажоритарной системе — политическим партиям и гражданам путем самовыдвижения (статья 59).

Представленным проектом конституционного закона предусматриваются следующие концептуальные положения:

Для проведения выборов депутатов Жогорку Кенеша образуются 30 многомандатных территориальных избирательных округов, в каждом из которых избираются по три депутата.

То есть 90 депутатов парламента избираются по многомандатным территориальным избирательным округам по мажоритарной системе.

Политические партии выдвигают по одному кандидату по каждому многомандатному территориальному избирательному округу на съезде политической партии тайным голосованием.

Выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения производится путем подачи гражданином в ЦИК заявления о намерении баллотироваться кандидатом по данному избирательному округу.

Избранными по многомандатному территориальному избирательному округу признаются три кандидата, получившие наибольшее число голосов избирателей соответствующего территориального избирательного округа, принявших участие в голосовании.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320263/
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