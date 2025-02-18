Экстренный саммит в Париже: о чем говорили накануне переговоров России и США

В Париже завершился экстренный саммит стран Европы по согласованию плана действий перед переговорами России и США об урегулировании украинского конфликта. В нем приняли участие представители Великобритании, Германии, Польши, Италии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Фото СМИ. Президент Франции Эммануэль Макрон встречает канцлера ФРГ Олафа Штольца, прибывшего на экстренный саммит в Париже

Напомним, встречу инициировал президент Франции Эммануэль Макрон. На ней обсуждалась безопасность в Европе, а также действия администрации президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны.

О решениях по итогам саммита не объявлялось, никаких заявлений по итогам не последовало. Отдельные участники в частном порядке прокомментировали саммит.

В частности премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что сейчас «на карту поставлено не только будущее Украины, но и вопрос существования Европы в целом». Он добавил, что его страна готова выделить войска.

«В настоящий момент мы должны признать, что вступаем в новую эру, и перестать безнадежно цепляться за комфорт прошлого. Нам пора взять на себя ответственность за нашу безопасность, за наш континент», — сказал он.

НАТО подтвердило готовность предоставить гарантии безопасности Украине.

Ключевые темы форума — просьба США выделить войска для прекращения боевых действий в Украине, а также оборонные способности Европы, гарантии безопасности и возможность автоматического включения Украины в НАТО в случае нарушения режима прекращения огня со стороны России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Европа готова взять инициативу по предоставлению гарантий безопасности Украины и «значительно увеличить инвестиции в безопасность».

Глава правительства Польши Дональд Туск сказал, что никаких «обязательных решений» не было принято, но стороны заняли «похожие взгляды» по ключевым вопросам.

Канцлер Германии Олаф Шольц критично высказался о «разделении ответственности между Европой и США», назвав неуместным обсуждения об отправке миротворцев, когда Россия продолжает боевые действия.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии должны состоятся первые очные переговоры США и России по Украине.