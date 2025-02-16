14:18
USD 87.45
EUR 91.63
RUB 0.97
Власть
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Президент Франции созывает экстренный саммит европейских лидеров в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренный саммит европейских лидеров в Париже. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского, главы стран ЕС обсудят вызовы, возникшие в связи с действиями президента США, в том числе по Украине. Обсуждение будет очень серьезным, сказал Сикорский.

Читайте по теме
Заявления и критика вице-президента США в Мюнхене вызвали переполох в Европе

«У Дональда Трампа есть метод работы, который русские называют «разведка боем», вы оказываете давление и смотрите, что происходит, а затем меняете свою позицию. И нам нужно на это ответить», — добавил он.

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал главной угрозой Европе ее собственных политиков. Он также озвучил желание новой американской администрации достичь «разумного» урегулирования конфликта в Украине и добиться от европейских союзников большего вклада в безопасность.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США», — сказал официальный представитель Белого дома и назвал кризис в Европе следствием политики Евросоюза.

Пока не известно, примут ли участие во встрече все лидеры Европейского союза или только небольшая группа государств, пишет Politico. Известно, что туда приглашен премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что созывает глав МИД стран ЕС на встречу в Мюнхене. Они тоже будут обсуждать отношения Европы с президентом Штатов Дональдом Трампом. Цель встречи — обменяться информацией и подвести итоги последних контактов с представителями администрации США и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в приглашении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320083/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Украинский конфликт. Путин готовит для переговоров «команду тяжеловесов»
Урегулирование украинского конфликта: что известно к этому часу
Европа тоже хочет участвовать в переговорах США и России по ситуации в Украине
Реализацию совместных проектов обсудили глава кабмина и министр энергетики ОАЭ
Мирный план Трампа по Украине в Мюнхене не будет озвучен — Кит Келлог
Мирный план Трампа по Украине озвучат на Мюнхенской конференции по безопасности
Кремль впервые признал контакты с Трампом по ситуации вокруг Украины
С начала войны в плену в Украине находится около 30 граждан Центральной Азии
Ситуация в Украине. Дональд Трамп допустил введение новых санкций против России
Швейцария готова принять встречу Дональда Трампа и Владимира Путина по Украине
Популярные новости
Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на&nbsp;геотермальное отопление Марлен Маматалиев предлагает жилмассивы перевести на геотермальное отопление
В&nbsp;Кыргызстане госслужащих будут наказывать за&nbsp;плохую работу. Каким образом В Кыргызстане госслужащих будут наказывать за плохую работу. Каким образом
ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из&nbsp;Наццентра онкологии ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из Наццентра онкологии
Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц Садыр Жапаров отменил всеобщую налоговую декларацию для физических лиц
Бизнес
Перенос процессингового центра в&nbsp;Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей? Перенос процессингового центра в Кыргызстан. Как это ускорит обработку платежей?
В&nbsp;O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к&nbsp;праздникам! В O!Store идет классная акция: смартфон + гарантированный подарок к праздникам!
MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса MegaPay: Инновационные платежные решения для вашего бизнеса
Судьбоносные 10&nbsp;миллионов сомов от&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; как нельзя вовремя! Судьбоносные 10 миллионов сомов от «Мой О!» как нельзя вовремя!
16 февраля, воскресенье
14:04
Президент Франции созывает экстренный саммит европейских лидеров в Париже Президент Франции созывает экстренный саммит европейски...
13:30
Не менее 48 человек погибли при обрушении нелегальной золотой шахты в Мали
13:00
Семейный мас-рестлинг. Супруги из Кыргызстана о главных победах и жизни в США
12:40
Племянница Садыра Жапарова Лазат Нуркожоева выходит замуж за Амантура Исмаилова
12:02
В 2024 году кыргызстанцы завоевали 835 медалей на международных соревнованиях