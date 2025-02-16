Президент Франции созывает экстренный саммит европейских лидеров в Париже

Президент Франции Эммануэль Макрон созывает экстренный саммит европейских лидеров в Париже. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание со ссылкой на главу МИД Польши Радослава Сикорского, главы стран ЕС обсудят вызовы, возникшие в связи с действиями президента США, в том числе по Украине. Обсуждение будет очень серьезным, сказал Сикорский.

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«У Дональда Трампа есть метод работы, который русские называют «разведка боем», вы оказываете давление и смотрите, что происходит, а затем меняете свою позицию. И нам нужно на это ответить», — добавил он.

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, выступая с речью на Мюнхенской конференции по безопасности, назвал главной угрозой Европе ее собственных политиков. Он также озвучил желание новой американской администрации достичь «разумного» урегулирования конфликта в Украине и добиться от европейских союзников большего вклада в безопасность.

«Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с США», — сказал официальный представитель Белого дома и назвал кризис в Европе следствием политики Евросоюза.

Пока не известно, примут ли участие во встрече все лидеры Европейского союза или только небольшая группа государств, пишет Politico. Известно, что туда приглашен премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Ранее Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что созывает глав МИД стран ЕС на встречу в Мюнхене. Они тоже будут обсуждать отношения Европы с президентом Штатов Дональдом Трампом. Цель встречи — обменяться информацией и подвести итоги последних контактов с представителями администрации США и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в приглашении.