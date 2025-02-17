Переговоры США и России в Саудовской Аравии: Украина их не признает

Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать любые договоренности об Украине без участия Украины. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Украина не будет принимать (участия). Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать», — сказал Зеленский журналистам, комментируя вопрос о переговорах в Саудовской Аравии между представителями РФ и США.

Зеленский также отметил, что его предстоящий официальный визит в Саудовскую Аравию не связан с переговорами между США и Россией. Он сообщил, что этот визит был запланирован заранее и не имеет отношения к обсуждениям между представителями США и России.

Ранее сообщалось, что 18 февраля в Эр-Рияде состоится встреча представителей США и России для обсуждения вопросов, связанных с урегулированием конфликта в Украине.