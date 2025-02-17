Украинский кризис: Россию на переговорах в Эр-Рияде будет представлять глава МИД

В самое ближайшее время в Саудовской Аравии пройдет встреча официальных представителей России и США по ситуации в Украине. Ряд западных и российских СМИ утверждают, что они состоятся в Эр-Рияде завтра, 18 февраля.

Уже известно, что Соединенные Штаты на переговорах представляют госсекретарь Марко Рубио (он уже прибыл в Саудовскую Аравию), советник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Эр-Рияд летят глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.

Ранее среди возможных участников СМИ называли также главу Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главу Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Официальной информации об их поездке нет.

Bloomberg пишет, что встреча пройдет для того, чтобы «прощупать почву» перед саммитом лидеров двух стран, который может пройти уже в конце февраля.

Во встрече не будут принимать участие представители Украины. Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что не хочет «просто так встречаться с россиянами».

По данным NBC, США сначала планируют провести двусторонние встречи с российской и украинской сторонами, и только после этого организовать переговоры между Москвой и Киевом.

CNN отмечает, что Саудовская Аравия не просто предоставит РФ и США площадку для переговоров, но и хочет быть посредником в этом диалоге.

Ранее Дональд Трамп заявил, что очень скоро может встретиться с Владимиром Путиным. Также он отметил, что судьба Украины не будет решаться без Украины и Владимир Зеленский будет вовлечен в переговорный процесс.