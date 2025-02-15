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Власть

Заявления и критика вице-президента США в Мюнхене вызвали переполох в Европе

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне выступил с речью на открывшейся Мюнхенской конференции по безопасности. Он назвал главной угрозой Европе ее собственных политиков.

СМИ
Фото СМИ. Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Официальный представитель Белого дома также озвучил желание новой американской администрации достичь «разумного» урегулирования конфликта в Украине и добиться от европейских союзников большего вклада в безопасность.

Он отметил, что традиционно на конференции обсуждаются вопросы европейской безопасности, однако хотел бы поговорить о других вызовах.

Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия, не Китай и не какой-либо другой внешний актор. Это угроза изнутри — отступление Европы от некоторых из ее самых фундаментальных ценностей, ценностей, разделяемых с Соединенными Штатами Америки.

Джей Ди Вэнс

Он назвал кризис в Европе следствием политики Евросоюза.

Вице-президент Соединенных Штатов также заявил, что Европе придется терпеть Илона Маска, как американцы терпели Грету Тунберг, и подтвердил готовность приехать в Россию для переговоров по Украине.

Выступление имело широкий резонанс в политических кругах ЕС.

Министр обороны Германии назвал речь Джей Ди Вэнса «неприемлемой», а бывший премьер-министр Швеции счел выступление «вопиющим вмешательством».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала США, заявив, что «торговые войны и карательные тарифы не имеют смысла», пообещав принять ответные меры.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас созывает сегодня глав МИД стран ЕС на встречу в Мюнхене. Они будут обсуждать отношения Европы с президентом США Дональдом Трампом. Цель встречи — обменяться информацией и подвести итоги последних контактов с представителями администрации Штатов и Украины на Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в приглашении.

«В пятницу в Мюнхене вице-президент США предпочел преподать европейцам урок демократии. Его выступление еще больше увеличило разрыв между Вашингтоном и его европейскими союзниками, особенно Германией», — написала газета Le Monde.

Лидер британской правопопулистской партии «Наследие» Дэвид Кертен заявил, что американский политик сказал Европе суровую правду.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил на Мюнхенской конференции, что речи о мирном соглашении «сейчас не идет», а он готов встретиться только с одним россиянином — Владимиром Путиным.

The Washington Post также сообщила, что лидер Украины отказался подписывать соглашение о полезных ископаемых, по которому Соединенным Штатам достались бы 50 процентов украинских запасов.

Мюнхенская конференция по безопасности — это международная встреча политиков, дипломатов, военных и других высокопоставленных деятелей, которая проводится в Мюнхене в феврале каждого года с 1963-го. На форуме обсуждают вопросы в области внешней политики. В мероприятии принимают участие около 350 высокопоставленных деятелей из более чем 70 государств мира.

В рамках конференции традиционно проходит встреча глав министерств иностранных дел G7.
Ссылка: https://24.kg/vlast/320052/
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