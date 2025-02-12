16:51
USD 87.45
EUR 90.24
RUB 0.90
Власть

ЕБРР выделит 14 миллионов евро на модернизацию двух подстанций

Европейский банк реконструкции и развития выделит Кыргызстану 14 миллионов евро на модернизацию подстанций «Долинка» и «Речная». Депутаты Жогорку Кенеша ратифицировали кредитное соглашение во втором чтении.

По данным кабмина, проект по модернизации подстанций с увеличением общей мощности силовых трансформаторов существенно увеличит надежность электроснабжения абонентов Иссык-Кульской и Ошской областей и позволит подключать новых абонентов к электрическим сетям.

Общая сумма проекта составляет 14 миллионов евро, из них 9 миллионов евро в виде кредита, 5 миллионов евро — в виде инвестиционного гранта.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319730/
просмотров: 51
Версия для печати
Материалы по теме
Предприниматели Кыргызстана получили 8,5 миллиарда беспроцентных кредитов
Проект не начался, а Минэнерго уже выплачивает кредит ЕФСР за консультации
В Кыргызстане объем новых кредитов, выданных банками, вырос на 39,9 процента
Нацбанк хочет изменить правила онлайн-кредитования. Коротко о новшествах
Мэрия Бишкека досрочно закрыла кредит перед ЕБРР — Аскат Алагозов
Беспроцентные кредиты на 8,4 миллиарда сомов выделил Минфин предпринимателям
Долг Минэнерго Кыргызстана по кредитам составил $1,5 миллиарда
Две новые высоковольтные подстанции запустили в Бишкеке
В Алайском районе запустили новую подстанцию «Булолу»: в шести селах будет свет
Новую подстанцию и ЛЭП построили в Ошской области
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане хотят штрафовать за&nbsp;отсутствие обязательного страхового полиса В Кыргызстане хотят штрафовать за отсутствие обязательного страхового полиса
Украинский конфликт. Дональд Трамп и&nbsp;Владимир Путин поговорили по&nbsp;телефону Украинский конфликт. Дональд Трамп и Владимир Путин поговорили по телефону
Кто в&nbsp;Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в&nbsp;Госстрахе Кто в Кыргызстане может застраховать жилье бесплатно, рассказали в Госстрахе
ГИК начала строительство ЖК&nbsp;&laquo;Кочмон сити&raquo;, изъятого у&nbsp;частной компании ГИК начала строительство ЖК «Кочмон сити», изъятого у частной компании
Бизнес
Смотри Кубок Азии по&nbsp;футболу U&nbsp;20&nbsp;на MegaTV! Смотри Кубок Азии по футболу U 20 на MegaTV!
Как выбрать Wi-Fi-роутер в&nbsp;2025 году для скоростного домашнего интернета Как выбрать Wi-Fi-роутер в 2025 году для скоростного домашнего интернета
Оформление полиса ОСАГО в&nbsp;MegaPay: легко, надежно, быстро Оформление полиса ОСАГО в MegaPay: легко, надежно, быстро
Готовьтесь к&nbsp;праздникам с&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: выгодные подарки с&nbsp;кешбэком Готовьтесь к праздникам с «Мой О!»: выгодные подарки с кешбэком
12 февраля, среда
16:46
ЕБРР выделит 14 миллионов евро на модернизацию двух подстанций ЕБРР выделит 14 миллионов евро на модернизацию двух под...
16:41
В 2024 году в Россию из Кыргызстана прибыло 117 тысяч мигрантов — Росстат
16:24
ГКНБ просят вернуть препараты, изъятые как вещдоки из Наццентра онкологии
16:23
Разборки с Мексиканским заливом. В Белый дом США не пускают журналистов AP
16:07
Кража телефонов и денег из авто в Токмаке. Задержан ранее разыскиваемый вор