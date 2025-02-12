ЕБРР выделит 14 миллионов евро на модернизацию двух подстанций

Европейский банк реконструкции и развития выделит Кыргызстану 14 миллионов евро на модернизацию подстанций «Долинка» и «Речная». Депутаты Жогорку Кенеша ратифицировали кредитное соглашение во втором чтении.

По данным кабмина, проект по модернизации подстанций с увеличением общей мощности силовых трансформаторов существенно увеличит надежность электроснабжения абонентов Иссык-Кульской и Ошской областей и позволит подключать новых абонентов к электрическим сетям.

Общая сумма проекта составляет 14 миллионов евро, из них 9 миллионов евро в виде кредита, 5 миллионов евро — в виде инвестиционного гранта.