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Власть

В ЖК рассказали, почему дачники против присвоения их поселениям статуса села

Между жителями дач из-за предлагаемых в Земельный кодекс поправок разгорелся скандал. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию сообщил директор Службы земельных ресурсов Асылбек Сатывалдиев.

По его словам, владельцы дач, которые входят в садоводческие товарищества, против того, чтобы дачным поселениям присвоили статус села. Они запугивают граждан, живущих там постоянно, что если те переведут свои участки в состав айыл окмоту, им урежут территорию, отключат от электротрансформаторов и водоснабжения.

«Если дачам присвоят статус села, то айыл окмоту будут обязаны помогать строить им инфраструктуру, а также у жителей будет право получить прописку, государственные услуги и право участвовать в выборах. А члены садоводческих хозяйств, как оказалось, боятся потерять земли, если дачные поселения станут селами», — рассказал чиновник.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319428/
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