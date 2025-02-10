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Власть

Дачным поселкам присвоят статус села, но некоторые жители против — депутат

На заседании комитета Жогорку Кенеша депутат Аманкан Кенжебаев сообщил, что нардепы хотят в проект водного кодекса внести изменения, которыми дачным поселениям присвоят статус села, однако около 15 процентов владельцев участков против и хотят остаться юрлицами.

Парламентарий отметил, что остальные 80-85 процентов жителей дач, напротив, хотят присвоения статуса села. Согласны на это и муниципальные органы.

«А необходимо это сделать потому, что РЭС не берут на баланс трансформаторы и линии электропередачи дачных поселков. Если бы им присвоили статус села, тогда бы власти взяли на контроль обеспечение их электроэнергией и питьевым водоснабжением», — добавил Аманкан Кенжебаев.
Ссылка: https://24.kg/vlast/319411/
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