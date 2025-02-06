Депутат Жогорку Кенеша пожаловался на плохую работу глав айыл окмоту и мэров

На заседании Жогорку Кенеша депутат Айбек Алтынбеков заявил, что главы айыл окмоту, акимы, мэры не работают.

По его словам, они приходят и уходят с работы, когда захотят. Контроля нет.

«Вы видите, как работает мэр Оша? Другие главы айыл окмоту, акимы, мэры тоже должны так работать? Они спят сейчас. Не работают. Мы не видим их в прямых эфирах. У них бардак. Пишешь им письма, ответа нет. Народ ведь должен видеть, как они работают», — сказал Айбек Алтынбеков.

Депутат отметил, что зачисление в резерв кадров должно быть открытым и транслироваться через прямой эфир.

Напомним, 23 января президент назначил Женишбека Токторбаева мэром южной столицы. Ранее кресло главы муниципалитета занимал Бакытбек Жетигенов, он назначен полпредом Иссык-Кульской области.