Женишбек Токторбаев стал мэром города Ош. Что о нем известно

Женишбек Токторбаев назначен мэром Оша. Редакция 24.kg собрала информацию из открытых источников и подготовила его краткое резюме.
Дата и место рождения: 14 февраля 1968 года, село Кара-Жыгач, Сузакский район.
Образование:
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В 1992-м окончил Хмельницкий технологический институт (Украина) по специальности «инженер-механик».
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В 1996-1997 годах прошел курс в центре подготовки кадров МВД Кыргызской Республики по специальности «правоведение».
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В 1998-м получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Кыргызском государственном университете.
Служба:
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В 1986-1988 годах проходил службу в Советской армии в Германии.
Трудовая деятельность:
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1992-1993 — микробиолог в Джалал-Абадском пивобезалкогольном объединении.
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1994-2003 — предпринимательская деятельность.
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2004-2005 — начальник общественного территориального управления «Достук» в Джалал-Абаде.
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2004-2008 — депутат Джалал-Абадского городского кенеша.
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Учредитель и руководитель благотворительного фонда «Жениш-Достук» в Джалал-Абаде.
Политическая деятельность:
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С 29 декабря 2021-го — депутат Жогорку Кенеша VII созыва. Избран 28 ноября 2021 года по списку партии «Ата Журт Кыргызстан».
Добавим, что 21 января 2025-го, будучи депутатом, Женишбек Токторбаев предложил закон, запрещающий людям, осужденным за коррупцию и другие преступления против госслужбы, становиться президентами, депутатами и министрами.
Напомним, что ранее Бакытбек Жетигенов занимал позицию главы города. Сегодня, 23 января, его назначили полпредом Иссык-Кульской области.