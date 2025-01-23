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Власть

Женишбек Токторбаев стал мэром города Ош. Что о нем известно

Женишбек Токторбаев назначен мэром Оша. Редакция 24.kg собрала информацию из открытых источников и подготовила его краткое резюме.

Дата и место рождения: 14 февраля 1968 года, село Кара-Жыгач, Сузакский район.

Образование:

  • В 1992-м окончил Хмельницкий технологический институт (Украина) по специальности «инженер-механик».

  • В 1996-1997 годах прошел курс в центре подготовки кадров МВД Кыргызской Республики по специальности «правоведение».

  • В 1998-м получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в Кыргызском государственном университете.

Служба:

  • В 1986-1988 годах проходил службу в Советской армии в Германии.

Трудовая деятельность:

  • 1992-1993 — микробиолог в Джалал-Абадском пивобезалкогольном объединении.

  • 1994-2003 — предпринимательская деятельность.

  • 2004-2005 — начальник общественного территориального управления «Достук» в Джалал-Абаде.

  • 2004-2008 — депутат Джалал-Абадского городского кенеша.

  • Учредитель и руководитель благотворительного фонда «Жениш-Достук» в Джалал-Абаде.

Политическая деятельность:

  • С 29 декабря 2021-го — депутат Жогорку Кенеша VII созыва. Избран 28 ноября 2021 года по списку партии «Ата Журт Кыргызстан».

Добавим, что 21 января 2025-го, будучи депутатом, Женишбек Токторбаев предложил закон, запрещающий людям, осужденным за коррупцию и другие преступления против госслужбы, становиться президентами, депутатами и министрами.

Напомним, что ранее Бакытбек Жетигенов занимал позицию главы города. Сегодня, 23 января, его назначили полпредом Иссык-Кульской области.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317676/
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