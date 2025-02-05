Депутат Жогорку Кенеша встретился с мигрантами в России

На заседании Жогорку Кенеша депутат Медер Алиев рассказал, что недавно побывал в России и выслушал проблемы кыргызских мигрантов. В связи с этим парламентарий сделал обращение.

«Наши соотечественники сталкиваются с большими трудностями. Поэтому я бы хотел уделить внимание реализации договоренностей в учредительных документах Евразийского экономического союза, в которых прописано, что передвижению товаров и рабочей силы в ЕАЭС предоставляется благоприятный режим», — сказал он.

Медер Алиев отметил, что мигранты из КР никогда не участвовали в террористических актах на территории РФ и бандформированиях.