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Власть

Тарифы на электроэнергию ежегодно будут поднимать в среднем на 15 процентов

До 2030 года тарифы на электроэнергию будут дорожать ежегодно в среднем на 15 процентов. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике сообщил заместитель министра энергетики Насипбек Керимов.

Ранее в Жогорку Кенеше министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил, что с мая текущего года тариф для населения подорожает на 26 тыйынов и составит 1,37 сома, а тариф для промышленных абонентов составит 3,49 сома.

Его заместитель Насипбек Керимов проинформировал, что в 2025 году электроэнергия для населения подорожает на 26 тыйынов, в 2026-м — на 21 тыйын, в 2027 году — на 24 тыйына, в 2028-м — на 27 тыйынов, в 2029 году – на 31 тыйын и в 2030-м – на 36 тыйынов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/318919/
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