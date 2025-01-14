С мая 2025 года население будет платить за электроэнергию на 26 тыйынов больше. Об этом сказал на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу, недропользованию и промышленной политике министр энергетики Таалайбек Ибраев.

По его словам, если в 2024 году цену на электроэнергию повысили на 11 тыйынов, то в 2025-м было принято решение повысить на 26 тыйынов с учетом инфляции. Так, с мая тариф для бытовых потребителей составит 1,37 сома.

Тариф для промышленных потребителей с мая 2025 года составит 3,49 сома. Сейчас они платят по тарифу 3,18 сома. Для промышленных предприятий 1 киловатт электроэнергии подорожает на 31 тыйын.