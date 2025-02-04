Михаил Мишустин снова решил переговорить с Адылбеком Касымалиевым: что обсуждали

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел телефонный разговор с главой кабмина Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым спустя три дня после встречи в Алматы в ходе заседания Евразийского межправительственного совета. Об этом сообщила пресс-служба российского премьер-министра.

Темой нынешней беседы стало развитие договоренностей о наращивании российско-кыргызского торгово-экономического сотрудничества, достигнутых на недавней встрече глав правительств.

Напомним, во время очной встречи в Казахстане Михаил Мишустин обратил внимание коллеги на проблему давления на российских инвесторов. Адылбек Касымалиев в свою очередь сказал, что по возвращении в Бишкек разберется со сложившейся ситуацией и отдельно свяжется с главой кабмина РФ по этому вопросу.

В ходе телефонного разговора премьеры также «подтвердили важность дальнейшего укрепления практического взаимодействия России и Кыргызстана во всех областях, представляющих взаимный интерес».