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Экономика

Касымалиев и Мишустин обсудили защиту российских инвесторов в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочего визита в Казахстан встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Встреча состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая экономическое взаимодействие, развитие торговли, энергетическую безопасность и транспортные связи. Особое внимание было уделено усилению сотрудничества в рамках ЕАЭС и других региональных инициатив.

Кроме того, глава российского правительства выразил обеспокоенность якобы имеющимся «административным давлением на российские компании в Кыргызстане».

Мишустин попросил кыргызского коллегу «обеспечить защиту прав и законных интересов российских инвесторов».

Касымалиев в свою очередь отметил, что по возвращении в Бишкек обсудит этот вопрос с профильными ведомствами.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318602/
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