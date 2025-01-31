Касымалиев и Мишустин обсудили защиту российских инвесторов в Кыргызстане

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев в ходе рабочего визита в Казахстан встретился с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Встреча состоялась в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, включая экономическое взаимодействие, развитие торговли, энергетическую безопасность и транспортные связи. Особое внимание было уделено усилению сотрудничества в рамках ЕАЭС и других региональных инициатив.

Кроме того, глава российского правительства выразил обеспокоенность якобы имеющимся «административным давлением на российские компании в Кыргызстане».

Мишустин попросил кыргызского коллегу «обеспечить защиту прав и законных интересов российских инвесторов».

Касымалиев в свою очередь отметил, что по возвращении в Бишкек обсудит этот вопрос с профильными ведомствами.